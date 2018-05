Ataque de Kadafi mata 13 em Misurata, dizem rebeldes Pelo menos 13 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas hoje em um ataque das forças do governante Muamar Kadafi na cidade portuária de Misurata, a terceira maior da Líbia. A informação foi divulgada por um porta-voz dos rebeldes em Benghazi, segunda cidade do país, que está sob controle deles. Forças do líder líbio cercaram e bombardeiam Misurata, no oeste do país, desde o fim de março. A cidade tem cerca de 500 mil habitantes.