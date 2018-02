Ataque de militantes no Iraque deixa mais de 80 mortos Militantes do grupo Estado Islâmico (anteriormente conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou EIIL) mataram mais de 80 homens da minoria yazidi em um ataque a um vilarejo no norte do Iraque, segundo autoridades iraquianas, que citaram relatos de sobreviventes.