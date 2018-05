Ataque de militantes termina com 4 mortos no Paquistão Militantes emboscaram a polícia do Paquistão antes do amanhecer desta sexta-feira, causando um tiroteio que terminou com dois policiais e dois militantes mortos no sudoeste do país, segundo a polícia. Um policial e um militante também ficaram feridos durante o ataque na província do Baluquistão, fronteiriça com o Afeganistão e o Irã.