Ataque de míssil mata ao menos 5 no Paquistão--testemunhas Um ataque de míssil disparado de um avião teleguiado matou nesta sexta-feira ao menos cinco pessoas e deixou várias feridas perto de uma escola religiosa administrada por militantes pró-Al Qaeda na região paquistanesa do Vaziristão, disseram testemunhas. "Um avião estava voando muito baixo e disparou o míssil. Ele destruiu três casas", contou à Reuters um morador do vilarejo de Dandi Darpakheil. Ele não quis se identificar devido à natureza delicada da informação, já que ataques do tipo geralmente são lançados por forças dos EUA na região da fronteira do Afeganistão. O míssil atingiu casas perto de uma escola religiosa (madrasa) fundada por um comandante mujahideen, Jalaluddin Haqqani. "Vi pedaços de pele humana espalhados por toda a área perto das casas", disse o morador. O vilarejo fica a cerca de 2 km de Miranshah, a principal cidade do Vaziristão do Norte, e residentes afirmaram que a explosão sacudiu a região inteira. (Por Zeeshan Haider)