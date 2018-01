Ataque de neonazistas deixa três feridos na Alemanha O moçambicano, de 46 anos, ficou gravemente ferido. Os cubanos, de 45 e 46 anos, sofreram ferimentos leves, disse um porta-voz da polícia da cidade de Weimar, no leste da Alemanha. O ataque aconteceu na quinta-feira, quando um grupo de oito homens, de 19 a 29 anos, invadiu uma festa particular no centro da cidade. Segundo o porta-voz policial, os supostos agressores foram detidos.