Ataque de partidários de Kadafi deixa 4 mortos na Líbia Combatentes leais ao falecido governante líbio Muamar Kadafi entraram em confrontos com as forças do governo da Líbia na cidade de Bani Walid, informaram moradores nesta segunda-feira. Os combates começaram quando soldados do novo governo detiveram um partidário de Kadafi, o que revoltou ex-soldados do governante morto no ano passado, disse o morador Moussa al-Warfali. Pelo menos quatro soldados do novo governo líbio foram mortos, confirmou um porta-voz da brigada revolucionária (o novo governo) em Bani Walid. A cidade fica 140 quilômetros ao sudeste da capital Tripoli e foi uma das últimas a serem tomadas pelos insurgentes que derrubaram Kadafi em outubro do ano passado.