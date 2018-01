Ataque de rebeldes a mercado nas Filipinas deixa três mortos Dois rebeldes comunistas e um civil morreram quando integrantes do Novo Exército do Povo (NEP), o braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas, atacaram um mercado público, informaram nesta sexta-feira, 16, fontes policiais. O civil morto foi identificado como Gospel Laurejas. Ele levou um tiro na cabeça. Um policial e uma criança foram feridos. Jessie Gantila, de 10 anos, foi levado a um ambulatório. O agente da polícia recebeu um ferimento na mão. Segundo a versão policial, o incidente ocorreu na quinta-feira à tarde, na província de Compostela Valley, cerca de 950 quilômetros a sudeste de Manila. Sete homens do NEP atiraram num policial num mercado. "Estamos em alerta porque esperamos que o NEP aproveite qualquer oportunidade de atacar", disse o diretor da polícia regional, Andres Caro. O Partido Comunista de Filipina fundou em 1969 o NEP, que na atualidade conta com cerca de 7.200 combatentes e costuma promover ações armadas quase diariamente. A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ordenou no ano passado uma nova ofensiva para acabar com a rebelião comunista até 2010.