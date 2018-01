Ataque de rebeldes mata duas crianças no Iraque Duas crianças iraquianas morreram em um ataque perpetrado por insurgentes contra uma patrulha de militares americanos na cidade de Ramadi, no oeste do Iraque, informou hoje o Exército dos EUA. Um porta-voz militar, Bryan F. Salas, explicou que o ataque aconteceu neste domingo no centro de Ramadi, e não deixou vítimas entre os soldados norte-americanos. Ramadi, cerca de 100 quilômetros ao oeste de Bagdá, está situada no chamado "triângulo sunita", que inclui cidades como Baquba e Balad, consideradas redutos dos grupos insurgentes sunitas.