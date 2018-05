Ataque de seita radical no nordeste da Nigéria deixam 20 mortos

MAIDUGURI - A polícia da Nigéria informou que homens de uma seita radical muçulmana atacaram a prefeitura de uma cidade rural do nordeste da Nigéria, matando a tiros pelo menos 20 pessoas. O ataque ocorreu por volta do meio-dia (horário local) desta sexta-feira em Mubi, Estado de Adamawa, cidade próxima da fronteira com Camarões.

O comissário local de polícia, Ade T. Shinaba, disse que o ataque ocorreu quando um grupo de pessoas do povo Igbo se reunia na prefeitura. Ele responsabilizou a seita conhecida como Boko Haram pelo ataque. O grupo radical, que quer implementar a lei da Sharia em toda a Nigéria, matou mais de 500 pessoas somente no ano passado. As informações são da Associated Press.