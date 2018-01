Ataque de supostos militantes islâmicos deixa 33 mortos na Índia Vestindo uniformes do Exército indiano, três supostos extremistas islâmicos atacaram hoje um ônibus e um posto militar perto do Estado indiano de Jammu-Caxemira, matando 33 pessoas - entre as quais 18 mulheres e crianças - e ferindo 45, informou o Ministério da Defesa indiano. Nenhum grupo extremista assumiu a autoria do ataque, mas o chanceler indiano, Jaswant Singh, acusou o governo paquistanês de dar cobertura aos rebeldes que lutam para anexar a muçulmana Caxemira indiana ao Paquistão. As autoridades paquistanesas protestaram, negando qualquer envolvimento. O ataque coincidiu com a chegada à capital indiana de Christina Rocca, assistente do Departamento de Estado dos EUA. "É esse tipo de barbarismo que a guerra internacional contra o terrorismo quer pôr um ponto final", declarou Rocca que deverá reunir-se também com autoridades paquistanesas nos próximos dias. A missão da assistente do secretário Colin Powell é descongelar as relações entre Índia e Paquistão, que estiveram à beira de uma guerra em outubro do ano passado por causa de um atentado em Srinagar, capital da Caxemira indiana, que deixou 40 mortos e mais de uma centena de feridos. O atentado de hoje pode frustrar os esforços dela. Funcionários da chancelaria indiana disseram que a Índia mostrará à assessora de Powell evidências de que o Paquistão ainda apoia os separatistas dos grupos extremistas islâmicos Lashkar-e-Toiba e Jaish-e-Mohammed. Segundo testemunhas, os atacantes interceptaram o ônibus que se dirigia ao posto militar perto da cidade de Jammu, entraram no veículo e começaram a disparar fuzis AK-47 contra os passageiros - parentes de soldados que iam visitá-los no QG. Sete mulheres e crianças morreram. Depois, os extremistas invadiram o posto militar, abrindo fogo e lançando granadas. Mais 11 civis e 12 soldados morreram, antes que os três extremistas fossem encurralados e mortos. "O tiroteio durou pelo menos seis horas" disse um oficial indiano, que teve a mulher e dois filhos feridos no ataque ao ônibus. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, condenou o atentado que ameaça agravar a crise entre os dois países. Ele pediu moderação a Nova Délhi e Islamabad. Mas políticos e a mídia indiana estão exigindo do governo uma dura resposta aos grupos separatistas que operam a partir do Paquistão.