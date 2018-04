Ataque de tribo árabe mata 20 policiais no Sudão do Sul

JUBA - O porta-voz dos militares do Sudão do Sul informou nesta segunda-feira, 10, que 20 policiais morreram e mais de 30 ficaram feridos em dois confrontos na disputada região de Abyei. Os ataques foram realizados por tribos e milícias árabes.

O Coronel Philip Aguer disse acreditar que as tribos árabes recebem apoio militar do norte do Sudão. Aguer disse que os policiais foram atacados armas anti-tanque e artilharia.

Aguer diz que o ataque aconteceu no domingo, o dia em que o Sudão do Sul começou a votação do referendo que decidirá a independência da parte do sul do país, criando o mais novo país do mundo.

Abyei, que fica na fronteira entre o sul e o norte, espera ter um voto de autodeterminação em separado, mas seu futuro está sendo decidido no momento em negociações entre o norte e o sul.