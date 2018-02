Ataque deixa 12 policiais 'desaparecidos' na Nigéria

Akhigbe disse que o barco das vítimas quebrou e os militantes os emboscaram nos córregos sinuosos do Estado. Este foi o primeiro grande ataque na região, depois de meses de relativa calmaria. O porta-voz se recusou a dizer se as autoridades acreditavam que os policiais haviam morrido.

Militantes e grupos criminosos lançaram uma intensa campanha de bombardeios em gasodutos e sequestro de trabalhadores estrangeiros em 2006. Três anos depois, entretanto, muitos desistiram de suas armas como parte de um programa de anistia patrocinado pelo governo. Ainda assim, a violência esporádica continua, com o roubo de petróleo dos gasodutos. As informações são da Associated Press.