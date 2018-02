Ataque deixa 9 mortos na região de Kurram Um atentado terrorista matou nove pessoas, entre elas cinco crianças, e deixou 15 feridos em uma ação suicida na região de Kurram, fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Muitos dos feridos estão em estado grave. O terrorista detonou os explosivos na entrada de um quartel-general comandado por Maulvi Nabi, opositor de talibãs paquistaneses do grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ( TTP). Entre os mortos há quatro integrantes da milícia de Maulvi Nabi, que no passado pertenceu ao TTP, mas passou a enfrentá-los após desavenças.