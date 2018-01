Ataque deixa ao menos 20 feridos nas Filipinas Ao menos 20 pessoas ficaram feridas hoje quando dois homens armados atacaram a tiros os fiéis que acabavam de sair de uma mesquita em Jolo, a capital da ilha de mesmo nome, ao sul de Mindanao, informaram fontes civis e militares. Os fiéis acabavam de sair da mesquita do bairro de Bus-bus, a apenas um quilômetro de um quartel militar, quando foram atacados por dois homens de motocicleta com rifles M15 e pistolas de calibre 45. Segundo o general-de-brigada Alexander Aleo, os suspeitos escaparam em direção ao centro de Jolo, e depois em direção desconhecida. Amira Lidasan, presidente do partido muçulmano Suara Bangsamoro, disse que 20 pessoas foram internadas com ferimentos de tiros no hospital provincial de Jolo. Aleo descartou a possibilidade que o ataque tenha sido cometido por soldados, desmentindo assim rumores que se estenderam pela cidade. Por sua vez, Lidasan disse que as vítimas suspeitam que o ataque foi uma vingança pelo assassinato de um soldado há duas semanas.