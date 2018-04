Ataque deixa seis mortos em parque no México Atiradores com armas automáticas abriram fogo contra um grupo de jovens que estava em um parque em Ciudad Juárez, no norte do México, e mataram pelo menos seis pessoas na noite de ontem, informaram hoje as autoridades. O porta-voz da procuradoria do Estado de Chihuahua, Carlos González, disse que os agressores chegaram ao parque, no bairro Francisco Madero, atirando contra os jovens. Quatro pessoas, incluída uma menina de 12 anos, estão em condições críticas e foram hospitalizadas.