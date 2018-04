Ataque deixa três mortos e 22 feridos na Colômbia

Veja também:

O prefeito de Santa Marta disse também que o narcotráfico está sendo atingido pela erradicação do cultivo ilícito das folhas de coca no norte do país. As gangues passaram a extorquir dinheiro dos lojistas como uma nova forma de atividade criminosa. "A área de cultivo foi reduzida, então eles recorrem ao tráfico em pequena escala e à extorsão. É uma nova geração de criminosos" em ação na Colômbia, disse Caicedo.

Entre essas gangues que atuam no norte da Colômbia estão os Urabeños (gangue de paramilitares de Urabá) e os Rastrojos ("restos", uma dissidência do cartel Valle del Norte). As gangues têm um poder bem menor que os cartéis do narcotráfico, mas tentam exercer um controle agressivo sobre bairros. A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína, com 345 toneladas produzidas em 2011. O país possui 64 mil hectares de lavouras da folha de coca, de acordo com dados das Nações Unidas publicados no mês passado.

As informações são da Dow Jones.