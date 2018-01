Ataque desarticulou tropas iraquianas em Bagdá, diz coalizão As forças iraquianas que lutam pela defesa de Bagdá sofreram pesadas perdas e realizam agora "manobras desesperadas" face ao avanço norte- americano, declarou hoje um oficial australiano do Centcom. Duas divisões da Guarda Republicana iraquiana estacionadas no sul da capital foram quase postas fora de combate depois de terem sofrido "um intenso bombardeio" norte-americano, segundo o comandante australiano para a região do Oriente Médio, Maurie McNarn. "Sabemos que o seu comandante ficou gravemente ferido. A desorganização (daquelas forças) aumenta e há sinais de manobras desesperadas", acrescentou, precisando que a divisão de Medina da Guarda Republicana ficou particularmente abalada. A Guarda Republicana, que dispõe de oito divisões e 60 mil homens, é o corpo de elite das forças iraquianas. O oficial australiano considera, no entanto, que "os combates difíceis ainda estão para vir", calculando que certas unidades iraquianas poderão combater até o fim. A Austrália, membro da coligação, enviou cerca de dois mil homens para a guerra no Iraque. Veja o especial :