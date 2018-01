Ataque do ELN mata três crianças na Colômbia Três crianças morreram e 35 pessoas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira no norte da Colômbia num ataque do Exército de Libertação Nacional (ELN) depois que o governo suspendeu os diálogos de paz com o grupo esta semana. "(Os rebeldes) colocaram uma carga explosiva subterrânea, mas calcularam mal. Em vez de explodir a delegacia de polícia, (a explosão) afetou famílias e casas próximas", disse a porta-voz da polícia do departamento (estado) de Antióquia, Catherine Ernot. A ofensiva rebelde contra o povoado de San Francisco, a 180 km a noroeste de Bogotá, causou a morte das irmãs Alejandra e Viviana CastaÏo, de 8 e 7 anos, e de seu primo Carlos Mario CastaÏo, de 10 anos. Pelo menos outras 35 pessoas ficaram feridas na explosão, que também danificou 25 casas. San Francisco, um pequeno povoado no leste do departamento de Antióquia, já havia sido atacado pela guerrilha há dois anos, quando os rebeldes colocaram bombas em seu sistema de canalização. Desta vez, a polícia disse não saber ainda se os rebeldes cavaram túneis ou utilizaram o sistema anterior.