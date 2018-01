Ataque do exército israelense fere líder espiritual do Hamas O líder espiritual e co-fundador do Hamas, xeque Ahmed Yassin, foi ferido na mão neste sábado num ataque de aviões F-16 da Força Aérea de Israel com mísseis contra um apartamento em que ele estava, na cidade de Gaza. Outras 15 pessoas ficaram feridas, das quais 9 com gravidade, disseram testemunhas. Médicos do Hospital de Shifa informaram que a maioria das vítimas é formada por mulheres e crianças. Os mísseis atingiram a residência de um dos principais assessores de Yassin, Ismail Hamieh, situada no terceiro andar de um prédio na Cidade de Gaza. Também estava no local o dr. Abu Gaz, professor da Universidade Islâmica de Gaza. O filho de Hamieh, Abdelsalam, disse que seu pai e o xeque estão bem. Os guarda-costas do xeque, que é cego e tetraplégico, removeram-no às pressas do edifício, porque normalmente a aviação israelense costuma lançar vários mísseis seguidos. Inicialmente não estava claro se Yassin foi atingido por acaso, por estar na casa de Hamieh, mas horas depois altos funcionários do setor de segurança israelense confirmaram que o xeque e os outros dirigentes eram o alvo. Um vizinho, Nasser Zaide, correu para a sacada de seu apartamento depois da explosão e viu Yassin ser levado do local. "Um míssil entrou pelo teto e destruiu o terceiro andar", disse Zaide. O padeiro Raouf Abu Khaled ajudou a socorrer os feridos. "Eu estava sentado do lado de minha loja quando vi o jipe do xeque entrou na rua. Cinco minutos depois houve uma enorme explosão." Depois do ataque, uma enorme multidão cercou o prédio e o porta-voz do Hamas, Abdel-Aziz Rantissi - que este ano sobreviveu a um ataque israelense com mísseis -, prometeu vingança. "Foram abertas as portas do inferno", declarou Rantissi, que não informou para onde o xeque foi levado. Yassin é o mais importante líder do Hamas atacado por Israel em três anos de intifada (levante palestino contra a ocupação israelense). Depois do atentado desfechado no dia 19 por um militante suicida do Hamas em Jerusalém ? matando 21 pessoas ?, o governo israelense iniciou uma ampla campanha contra o grupo e anunciou que nenhum de seus membros seria poupado. Nessa onda de ataques foram mortos 12 chefes e membros do Hamas e 5 pedestres. Dezenas de palestinos, na grande maioria transeuntes e moradores das áreas atingidas, foram feridos, vários com gravidade.