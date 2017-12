Ataque do Hezbollah deixa um morto e 7 feridos em Israel Ataques com foguetes do Hezbollah mataram pelo menos uma pessoa e feriram outras sete, três em estado grave, em uma localidade não identificada no norte de Israel, informaram fontes policiais. Durante a manhã deste domingo, os guerrilheiros dispararam 77 foguetes Katyusha contra as localidades de Kiryat Shmona, Safed e Haifa, além de vários kibutz de outras localidades. A região de Golã, onde há 33 colônias judias, também foi alvo dos ataques do Hezbollah. As sirenes de alarme não cessaram durante quase duas horas, e a rádio pública interrompia constantemente suas transmissões para anunciar mensagens do Comando da Defesa Civil pedindo que a população se protegesse nos refúgios antiaéreos. O ataque lançado pelos milicianos libaneses com seus foguetes acontecia ao mesmo tempo em que milhares de soldados israelenses avançavam em direção ao rio Litani, no Líbano. Segundo fontes militares, a missão dessas forças consiste em conquistar antes do início do cessar-fogo os territórios utilizados pelo Hezbollah para lançar mísseis. Fontes militares israelenses informaram hoje que 550 milicianos do Hezbollah morreram desde que começaram os conflitos, no dia 12 de julho.