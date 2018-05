Ataque do Taleban mata 10 em Cabul Militantes do Taleban atacaram ontem o Exército afegão no norte e na capital do país, matando pelo menos dez militares, disseram autoridades. No primeiro grande ataque em meses ocorrido em Cabul, dois insurgentes com explosivos emboscaram um ônibus que transportava oficiais do Exército. Os militantes abriram fogo contra o veículo e, logo depois, um deles detonou explosivos perto do local. O último grande atentado em Cabul tinha ocorrido em maio, quando 18 pessoas morreram num ataque a um comboio da Otan.