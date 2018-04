Ataque do Taleban mata duas pessoas no Afeganistão Militantes do Taleban atacaram a sede de uma instituição de caridade norte-americana e uma creche próxima nesta sexta-feira em Cabul, capital afegã. Estrangeiros, incluindo mulheres e crianças, fugiram do local, enquanto as forças de segurança afegãs lutavam contra os atiradores entrincheirados no edifício. Uma menina afegã e um motorista foram mortos no fogo cruzado, disseram autoridades do país.