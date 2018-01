Ataque dos EUA a jornalistas foi intencional, diz Al-Jazira Os jornalistas em Bagdá da rede de tevê por satélite Al-Jazira acham que o bombardeio americano que causou hoje a morte de um dos correspondentes da TV foi intencional. "Estou quase certo de que o escritório foi bombardeado de modo deliberado. Estivemos fazendo nosso trabalho de uma forma neutra, mas a partir de agora já não podemos continuar assim. Este bombardeio é parte da agressão criminosa lançada pelos EUA contra o povo iraquiano", disse um dos correspondente, Mayid Abdelhadi. A rede Al-Jazira - com sede no Catar e criada em 1996 - é a primeira rede árabe via satélite a perder um correspondente na atual guerra do Iraque. O jordaniano Tareq Ayub, correspondente da rede, morreu hoje pela manhã quando o escritório da Al-Jazira em Bagdá foi atingido por um míssil lançado por um caça americano. Um cinegrafista iraquiano, Zouhair al-Iraqi, que havia começado a trabalhar para a rede dias atrás, ficou ferido. Ayub era um dos cinco correspondentes enviados pela Al-Jazira a Bagdá para cobrir a guerra. "A morte dos jornalistas (da Al-Jazira, Reuters e Telecinco) é um ato selvagem e criminoso, é um crime de guerra cometido deliberadamente", declarou o chefe de redação da Al-Jazira, Hussein Abdel Ghani. "Americanos e britânicos sabem muito bem que o Hotel Palestine estava ocupado pelos jornalistas e por isso (o ataque) não pode ter sido uma casualidade." Ele acrescentou que os americanos já haviam manifestado, aos jornalistas da Al-Jazira e outros em geral, suas diferenças por causa da exibição das imagens dos soldados americanos mortos e tomados como prisioneiros pelos iraquianos. "Eles não nos perdoaram", disse Ghani. "É diferente da 1ª Guerra do Golfo, onde a CNN foi a única a divulgar imagens. Primeiro no Afeganistão e agora no Iraque estamos nós e também estão os outros, jornalistas da imprensa escrita, europeus e não europeus, que contaram que o Afeganistão não era uma guerra ganha", disse. "Em suma, creio que os EUA e Israel serão os grandes derrotados desta guerra, pois sabem muito bem que antes de ganhar no terreno, a guerra dos meios de comunicação é a primeira que deve ser vencida. E não estão conseguindo. Durante anos receberão o ódio do mundo árabe e não só dele. Estes crimes são piores que os atos das guerras coloniais da França e da Inglaterra", disse. Veja o especial :