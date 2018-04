Ataque dos EUA deixa 30 mortos Pelo menos 30 pessoas morreram ontem no Paquistão depois que um avião não-tripulado dos EUA disparou um míssil contra uma casa supostamente usada pelo Taleban em Kurram, fronteira com o Afeganistão. O ataque - o quarto desde a eleição do presidente Barack Obama - ocorreu após Islamabad firmar uma trégua de dez dias com insurgentes, em troca da vigência de leis islâmicas em partes do país.