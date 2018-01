Ataque dos EUA em Samarra; negociação de paz fracassa Aviões americanos bombardearam hoje a cidade sunita de Samarra, a 95 quilômetros de Bagdá, capital do Iraque. Segundo as forças dos EUA, cerca de 50 milicianos iraquianos teriam morrido na operação. Enquanto isso, Mouwaffaq al-Rubaie, assessor da Segurança Nacional e que encabeça em nome do governo interino as negociações de paz com o clérigo radical chiíta Muqtada al-Sadr, tentando acabar com os conflitos na cidade de Najaf, disse hoje que não houve nenhum progresso até o momento. Muqtada al-Sadr exige a retirada imediata das tropas dos EUA e anistia a todos os seus combatentes, em troca de desarmar seus seguidores.