Ataque dos EUA mata 10 militantes no Paquistão Um avião não tripulado (drone) dos Estados Unidos atacou um complexo de militantes e matou dez supostos insurgentes em uma conturbada região tribal do Paquistão nesta quarta-feira, disseram funcionários de segurança. Dois mísseis atingiram o complexo em Tappi, dez quilômetros a sudeste de Miranshah, a principal cidade no volátil Waziristão do Norte, próximo à fronteira com o Afeganistão, afirmou uma autoridade militar em Peshawar.