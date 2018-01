Ataque dos EUA mata 16 e fere 23 em Faluja Pelo menos 16 pessoas morreram e 23 ficaram feridas em novos ataques de aviões americanos hoje em Faluja, revelaram médicos da cidade iraquiana. De acordo com o Exército americano, o alvo dos bombardeios era o local de uma reunião de militantes ligados a Abu Mussab al-Zarkawi. "Fontes de inteligência relataram a presença de diversos seguidores importantes de (Abu Musab) Zarqawi, que foram responsáveis por numerosos ataques terroristas contra civis iraquianos, forças de segurança iraquianas e forças multinacionais", disse o comando americano em comunicado. Segundo as forças dos Estados Unidos, a operação atingiu de ?forma exata os terroristas e protegeram as vidas de civis inocentes".