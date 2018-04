Ataque dos EUA mata 25 militantes no Paquistão Um ataque de mísseis norte-americanos matou neste sábado pelo menos 25 militantes ligados à Al Qaeda na região do Waziristão do Sul, no Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, disse uma importante autoridade do Taliban. O ataque, feito através de aviões não-tripulados, foi o terceiro do tipo desde que Barack Obama assumiu a Presidência dos EUA, no mês passado, e pode iniciar uma nova revolta popular no Paquistão contra as operações de fronteira vindas do Afeganistão. Uma autoridade do Taliban disse que a maioria dos mortos era de combatentes uzbeques. "Nosso pessoal informou que pelo menos 25 pessoas morreram. Pode ser mais", afirmou a autoridade à Reuters. Mísseis atingiram uma espaçosa casa usada por militantes como campo de treinamento na região de Zangari, no Waziristão do Sul. "Por volta de 50 a 60 mujahideen moravam lá há cerca de uma semana. Todos eram uzbeques", acrescentou a autoridade Taliban. Agentes da inteligência confirmaram o incidente. O Waziristão é a base de Baitulá Mehsud, líder do Taliban paquistanês e um aliado da Al Qaeda. Ele também é acusado de envolvimento no assassinato da ex-premiê do Paquistão Benazir Bhutto, em dezembro de 2007.