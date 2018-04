Ataque dos EUA mata 8 supostos rebeldes no Paquistão

Três mísseis atingiram o local em Khushali Toorkhel, 25 quilômetros a leste de Miranshah, principal cidade do Waziristão do Norte, perto da fronteira afegã. "Oito militantes foram mortos e vários outros ficaram feridos no ataque", disse um funcionário de segurança. Inicialmente, os funcionários citaram que havia quatro mortos no ataque, mas depois elevaram o número de vítimas.

Funcionários de segurança do Paquistão afirmaram que a maioria dos mortos era de militantes da tribo Mehsud, do vizinho Waziristão do Sul. Os EUA têm ampliado este ano seus ataques com aviões não tripulados no Waziristão do Norte. O último deles, no sábado, matou sete militantes. As informações são da Dow Jones.