Ataque dos EUA mata cinco no noroeste do Paquistão Cinco militantes morreram após um ataque de avião não tripulado norte-americano contra um complexo militante na área tribal do noroeste do Paquistão. Dois mísseis foram disparados contra o complexo localizado na vila de Ismail Khel, cerca de 40 quilômetros a oeste de Miranshah, a principal cidade do Waziristão do norte, região que faz fronteira com o Afeganistão.