Ataque dos EUA mata iraquiano, diz Bagdá Um civil iraquiano morreu e seis ficaram feridos em um bombardeio liderado pelos EUA no sul do Iraque, disse um porta-voz do governo de Bagdá nesta segunda-feira. O porta-voz, que não quis se identificar, disse à agência de notícias do Iraque que aviões norte-americanos e britânicos bombardearam "instalações civis e de serviços" na província de Najaf, a 160 km a sudoeste de Bagdá, no domingo à noite. "Este ato criminoso provocou a morte de uma pessoa e ferimentos em outras seis", disse o porta-voz, acrescentando que a "corajosa resistência" iraquiana em terra forçou os aviões a se retirarem do espaço aéreo iraquiano. A agência disse que os mais altos funcionários do partido governante Baath assistiram aos funerais do homem morto no ataque, Abas Najim Dehash. Parentes de Dehash denunciaram o ataque como outra "agressão diabólica dos EUA e Grã-Bretanha". Em Washington, um general norte-americano altamente graduado disse hoje que os aviões da coalizão que patrulhavam as zonas de exclusão aérea iraquianas bombardearam duas vezes estas regiões no fim de semana em resposta a ataques iraquianos. Em Bagdá, o Parlamento iraquiano condenou os EUA em uma sessão extraordinária desta segunda-feira e manifestou apoio ao presidente Saddam Husseins, em meio à expectativa de que Washington se prepara para derrubar o líder iraquiano. Os membros da Assembléia Nacional do Iraque - todos os 250 devem ser membros do Partido Baath, de Saddam, ou independentes leais e ele - declararam o compromisso em dar total apoio a toda a medida que Saddam possa adotar para fazer frente às hostilidades dos EUA. A mudança de regime em Bagdá é uma política explícita do presidente norte-americano George W. Bush, que no início deste ano assinou uma ordem instruindo a CIA a aumentar o apoio aos grupos opositores iraquianos e permite que a agência de inteligência e forças especiais norte-americanas sejam utilizadas contra Saddam.