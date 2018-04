Ataque dos EUA mata três militantes no Paquistão

Dois mísseis foram disparados na vila de Machi Khel, cerca de 30 quilômetros a leste de Miranshah, principal cidade do distrito, considerada a principal área de concentração do Taleban e da Al-Qaeda no Paquistão.

Segundo os funcionários locais, o ataque ocorreu na mesma área em Mir Ali onde foram mortos cinco alemães, em um atentado com um avião não tripulado dos EUA no dia 4. As fontes, que pediram anonimato, disseram que o alvo do ataque foi um veículo. Além disso, uma casa também ficou destruída no ataque.

O primeiro-ministro paquistanês, Yousaf Raza Gilani, qualificou nesta semana esses ataques como "contraproducentes". Os EUA não confirmam os ataques publicamente, mas funcionários de Washington já disseram, pedindo anonimato, que essas ações são eficientes e mataram várias lideranças rebeldes. As informações são da Dow Jones.