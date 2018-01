Ataque dos EUA pode mobilizar até 250 mil soldados Os Estados Unidos dispõem de um plano de guerra contra o Iraque que envolverá entre 200 mil e 250 mil soldados, ataques aéreos curtos e a rápida invasão do território iraquiano. A Grã-Bretanha - maior aliada do presidente George W. Bush num possível ataque - também já estaria preparada para enviar à região 20 mil soldados. As articulações militares americanas e britânicas coincidem com a aprovação, pelo Conselho de Segurança da ONU, da resolução 1.144, que dá prazo de uma semana para que o Iraque se desarme e prevê o retorno dos inspetores da ONU a Bagdá, num prazo de 45 dias, com acesso irrestrito aos locais tidos como suspeitos. A revelação do plano americano foi feita hoje, pelo jornal The New York Times, com base em fontes do Pentágono, que nos últimos meses deslocou tropas para a região do Golfo Pérsico. Os EUA estariam preparados para iniciar a campanha em março, com um ataque aéreo mais curto do que os da Guerra do Golfo, em 1991. Na ocasião, a ação aérea contra o Iraque durou 43 dias. A campanha, que teria como comandante o general Tommy Franks, presidente do Comando Central americano, não prevê a separação entre ações aéreas e ataques terrestres. As incursões aéreas, à base de bombardeiros B-1 e B-2, teriam como objetivos os palácios, defesas aéreas e bases do presidente Saddam Hussein, além de evitar a destruição em massa que ocorreu em 1991. O segundo passo seria invadir rapidamente - com tropas britânicas - o território iraquiano ao norte, oeste e sul, para utilizá-lo como base numa posterior invasão da maior parte das tropas terrestres e evitar o envolvimento de países vizinhos, como a Arábia Saudita. O plano britânico foi divulgado pelo jornal The Sunday Times. Além de soldados da 7ª Brigada Armada, as Forças Armadas britânicas também utilizariam homens do 4º Batalhão, dirigido pelo general Robin Brims, que teria à sua disposição tanques Challenger. De acordo com porta-vozes do Ministério da Defesa britânico, as tropas inglesas poderiam entrar em ação em menos de três semanas, caso haja sinal verde do primeiro-ministro Tony Blair e do presidente Bush.