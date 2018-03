´Ataque dos EUA seria aposentadoria da ONU´, diz cubano Um ataque unilateral dos Estados Unidos ao Iraque significaria a "aposentadoria" da ONU, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Fernando Remírez de Estenoz. Ao fazer uma intervenção no encerramento de um encontro de correspondentes de guerra, o funcionário afirmou que "a pretendida guerra contra Bagdá é um golpe contundente à credibilidade das instituições internacionais necessárias para a paz", segundo informou a imprensa local. De acordo com Remírez de Estenoz, que antes foi chefe do escritório que representa os interesses de Havana em Washington, depois dos ataques de 11 de setembro os EUA perderam a oportunidade de liderar uma verdadeira "estratégia global" contra o terrorismo. Pelo contrário, afirmou o vice-ministro, a Casa Branca aprofundou seu unilateralismo que terminará por fortalecer a violência das outras nações. Para Remírez de Estenoz, vivemos em uma época em que "a sede de vingança e as perigosas correntes xenófobas" ameaçam "a existência de idéias plurais e democráticas no mundo". O que falta, disse, é a vontade política de cumprir com os instrumentos internacionais para combater o terrorismo, no âmbito da ONU. O diplomata insistiu que Cuba, que de acordo com ele é vítima de atos terroristas há mais de 40 anos, condenou "sem vacilação" os ataques do ano passado aos EUA. Havana, disse ele, firmou até agora 12 convênios mundiais para combater o terrorismo, aprovou uma lei nacional contra esse tipo de violência e propôs aos EUA a assinatura de um acordo sobre esse tema.