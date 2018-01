Ataque dos rebeldes houthis no Iêmen mata comandante e oficial

SANAA - Um comandante das forças especiais da Arábia Saudita e um oficial dos Emirados Árabes Unidos morreram nesta segunda-feira, 14, junto a um número indeterminado de soldados da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, em um bombardeio das milícias rebeldes houthis no sudoeste do Iêmen.

O ataque com projéteis teve como alvo uma concentração de forças da coalizão no estreito de Bab Mandeb, no Mar Vermelho, um dia antes do início das conversas de paz entre ambos os grupos na Suíça e da entrada em vigor de um cessar-fogo.

A imprensa oficial do movimento houthi informou que faleceram dezenas de soldados da coalizão no bombardeio, enquanto o Comando Geral do Exército árabe confirmou a morte de um de seus soldados no Iêmen.

O coronel saudita Abdullah Sahian e o oficial Sultan Ketbi morreram quando participavam das operações de libertação da cidade de Taiz, segundo um comunicado da aliança militar, divulgado pela agência oficial saudita "SPA".

Sahian tinha recebido no domingo das mãos do presidente iemenita, Abdo Rabbo Mansour Hadi, na cidade meridional de Áden, um prêmio por sua coragem nas operações.

Fontes das forças leais ao presidente Hadi, que lutam junto com a coalizão árabe, também disseram que entre os mortos estão um comandante saudita e outro emiradense.

As milícias xiitas dispararam mísseis Toshka, de fabricação russa, contra "um centro de operações inimigas em Bab Mandab", segundo disse à agência iemenita "Saba" o porta-voz do Exército houthi, Sherif Luqman.

Luqman acrescentou que cerca de 146 corpos, em sua maioria queimados, foram levados para a cidade de Áden, no sul, reduto das forças de Hadi e da coalizão árabe.

No começo de setembro, um ataque dos houthis com um míssil balístico contra uma base das tropas da coalizão causou a morte de 60 soldados árabes, entre eles sauditas, emiradenses e bareinitas. / EFE