Ataque e violência policial matam 28 no Paquistão

"Pelo menos 25 pessoas foram mortas e 54 ficaram feridas quando um suicida que estava numa motocicleta se explodiu, no movimentado mercado", disse o principal administrador regional, Sahibzada Mohammad Anees, à agência France Presse.

Wajid Ali declarou que o alvo do ataque eram muçulmanos xiitas. Um comandante local ligado ao Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque, justificando a ação ao afirmar que os xiitas haviam atacado sunitas primeiro. Kurram é a única província paquistanesa onda a maioria da população é muçulmana xiita. No resto do país, predominam os muçulmanos sunitas e conflitos sectários se tornaram frequentes nas últimas décadas. A província montanhosa tem ficado isolada do resto do Paquistão, uma vez que as estradas de acesso frequentemente são controladas por extremistas sunitas. Como fica na fronteira com o Afeganistão, muitas vezes os moradores viajam ao país vizinho antes de entrarem novamente no Paquistão para irem a Islamabad, Karachi ou outras regiões paquistanesas.

"Nós enviamos um suicida após ataques contra sunitas realizados por tribos xiitas na área", disse Fazal Saeed à France Presse por telefone, afirmando ser o líder do grupo Tehreek-e-Taliban Islami.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.