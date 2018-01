Ataque em Bagdá fere 15 soldados norte-americanos Radicais leais ao religioso Muktada al-Sadr feriram 15 soldados dos EUA, em quatro ataques em Bagdá, na noite desta quinta-feira. Um outro combate entre e exército norte-americano e a milícia de al-Sadr está ocorrendo na cidade sagrada de Najaf, no sul do Iraque. Em um dos ataques em Bagdá, os rebeldes lançaram granadas contra soldados americanos, ferindo cinco deles. Meia hora depois houve um ataque coordenado com granadas e armas de pequeno porte em vários pontos do centro da capital iraquiana, deixando outros sete feridos. Uma patrulha foi atacada no nordeste da cidade, ferindo mais dois soldados. A outra vítima foi atingida pelos rebeldes no leste da cidade.