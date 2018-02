Ataque em cinema no Colorado e assassinato de publicitário por PMs em SP são destaques

São Paulo, 23 - Um jovem de 24 anos abriu fogo em uma sala de cinema no Colorado, na pré-estreia de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, matando 12 pessoas e deixando 59 feridas nos Estados Unidos. Em São Paulo, uma abordagem policial equivocada tirou a vida de um publicitário de 39 anos na zona oeste de São Paulo, forçando a polícia a revisar seus procedimentos operacionais. Em Brasília, um contador responsável por operar o esquema de jogo ilegal do bicheiro Carlinhos Cachoeira, peça-chave nas investigações sobre o contraventor, teve a identidade revelada. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana:

1. A discussão sobre o que leva um agente público a atirar e matar ganhou força na semana passada. Na noite de quarta-feira, 18, uma abordagem equivocada da PM causou a morte do publicitário Ricardo Prudente de Aquino, de 39 anos, no Alto de Pinheiros, zona oeste. A dissertação de mestrado 'A Educação em Direitos Humanos na Polícia Militar', defendida no mês passado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, mostra o que leva policiais a virarem assassinos.

2. Morreu na madrugada de domingo,22, o atleta David Henrique Conrado Meira, de apenas 19 anos, ala/pivô da equipe sub-22 do Brasília. O jogador não resistiu aos ferimentos causados pela queda de uma tabela de basquete, que despencou sobre seu pescoço durante um treino na quadra da Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília (Asceb), no último dia 12.

3. Na noite do último sábado, 21, uma morte ocorrida na capital paulista ganhou repercussão internacional. O bancário italiano Tommaso Vicenza Lotto, de 26 anos, foi morto a tiros na zona sul de São Paulo em uma tentativa de assalto, no cruzamento das avenidas Nove de Julho e São Gabriel. De acordo com a Polícia Civil, Vicenza Lotto estava no País havia apenas dois dias.

4. O típico programa de viagem que a TV produz nas figuras de Álvaro Garnero, Amaury Jr. e até Didi Wagner só virá à tona no Adnet Viaja, nova atração de Marcelo Adnet na MTV, em tom de paródia. O formato estreia com a série especial Adnet em Londres, no dia 31, às 22h45, no contexto da Olimpíada.

5. Reportagem de 'O Estado de S. Paulo' traz à tona a figura do contador Geovani Pereira da Silva, de 45 anos, elemento chave do esquema de contravenção comandado por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Procurado há mais de 145 dias pela Polícia Federal, Pereira seria o responsável por receber o dinheiro arrecadado do jogo ilegal explorado por Cachoeira. Em 29 de fevereiro, ele e outras 79 pessoas forma presas por meio da Operação Monte Carlo.

6. O site oficial de Avenida Brasil - novela exibida pela TV Globo - divulgou no sábado, 21, uma imagem na qual a personagem Nina (Débora Falabella) aparece aparentemente coberta de terra, aguçando a curiosidade do espectador. Nos últimos capítulos do folhetim a vilã Carminha (Adriana Esteves) descobriu que, na verdade, Nina é Rita, a enteada que ela abandonou no passado em um lixão.

7. Após a morte do publicitário Ricardo Prudente de Aquino, de 39 anos, baleado por PMs na noite de quarta-feira, 18, no Alto de Pinheiros, zona oeste, a abordagem frontal, utilizada pelos policiais naquela ocasião, começou a ser treinada por todos os batalhões da Região Metropolitana. Até sexta-feira, 20, o procedimento não fazia parte do conjunto de práticas usadas pela corporação.

8. Pesquisa do Datafolha divulgada no sábado, 21, mostrou que o candidato do PSDB, José Serra, e o candidato do PRB, Celso Russomanno, estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O resultado foi visto com surpresa por Serra, que até então ocupava a primeira posição nas pesquisas.

9. Na noite de sexta-feira,20, uma tentativa de assalto chamou a atenção. Uma motorista foi abordada por três assaltantes na zona sul da capital, na esquina da avenidas Washington Luís e Nossa Senhora do Sabará. Quando menos esperava, foi salva por um motoqueiro, que surgiu de repente e matou dois bandidos baleados, frustrando a ação. O terceiro bandido foi detido e o motociclista misterioso desapareceu.

10. Por meio de um comunicado oficial, o diretor de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Christopher Nolan, classificou a chacina de sexta-feira, 20, em uma pré-estreia do filme no Colorado, Estados Unidos, como "insuportavelmente selvagem", segundo informações do site TMZ. Na pré-estreia, na madrugada de sexta-feira, em Aurora, subúrbio de Denver, um atirador usando uma máscara de gás e colete à prova de balas matou 12 pessoas e feriu outras 59 ao abrir fogo contra a plateia.