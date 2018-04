Ataque em escola mata 40 na Nigéria

ABUJA- Extremistas islâmicos ligados à milícia fundamentalista Boko Haram mataram ao menos 39 estudantes e um professor em um ataque neste sábado, 6, a uma escola no nordeste da Nigéria. Os sobreviventes estão sendo tratados por queimaduras e ferimentos a bala. Há relatos de que alguns estudantes foram queimados vivos no ataque, que teria ocorrido antes do amanhecer de sábado na escola secundária pública em Mamudo, cidade no estado de Yobe.

Enquanto chorava sobre os corpos de seus dois filhos, o agricultor Malam Abdullahi jurou que iria retirar os outros três que sobreviveram de uma escola nas proximidades. Ele reclamou que não havia proteção para os estudantes, apesar da realocação de milhares de soldados desde que o governo declarou emergência em três Estados do nordeste do país.

Dezenas de escolas foram incendiadas e centenas de estudantes do norte do país foram mortos entre as mais de 1,6 mil vítimas de extremistas desde 2010, quando o Boko Haram começou a agir. A Nigéria é divida entre a população cristã e muçulmana. / AP