Ataque em Hebron mata pelo menos quatro israelenses Palestinos armados abriram fogo contra dois carros israelenses na Cisjordânia, matando quatro pessoas e ferindo outras três, informaram funcionários de grupos de resgate. Os dois ataques ocorreram a uma distância de cerca de quatro quilômetros um do outro, em uma área próxima ao entroncamento de Zif, a cerca de cinco quilômetros ao sudeste de Hebron. De acordo com o porta-voz de uma colônia judaica, Yehoshua Mor-Yosef, três pessoas foram mortas no ataque a um dos carros e uma outra faleceu no segundo automóvel. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO