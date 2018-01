EI assume autoria de ataque que matou 15 pessoas em mesquita na Arábia Saudita

CAIRO - O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu autoria pelo atentado contra uma mesquita nesta quinta-feira, 6, na cidade de Abha, na Arábia Saudita. Uma bomba explodiu no local matando ao menos 15 pessoas, sendo 12 policiais e três trabalhadores locais, segundo o Ministério do Interior.

Em um breve comunicado, cuja veracidade não pôde ser comprovada, o grupo assegura que um de seus membros conseguiu "evitar os controles de segurança" e detonar na mesquita o cinto de explosivos que levava junto ao corpo. A nota identifica o suicida como Abu Sinan Al Naydi.

De acordo com o major Mansour al-Turki, porta-voz do Ministério, outras nove pessoas ficaram feridas, três delas estão em estado grave.

A bomba tinha como alvo os policiais, que estavam no meio de uma oração. O ataque foi o mais mortal contra as forças de segurança sauditas desde que o Estado Islâmico começou a atacar a Arábia Saudita no ano passado. /ASSOCIATED PRESS, EFE e REUTERS