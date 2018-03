Ataque em Samarra mata uma pessoa e fere outras 12 no Iraque Um projetil lançado de um morteiro atingiu na noite desta quarta-feira um centro cívico e militar na cidade de Samarra, 100 km ao norte de Bagdá, no Iraque, matando um iraquiano e ferindo outros 12. As tropas norte-americanas ouviram três explosões e avisaram à polícia da cidade. Homens da 4ª Divisão da Infantaria dos EUA que têm um base próximo ao local do incidente não conseguiram encontrar o agressor. O Comando Central norte-americano disse que o incidente é mais um patrocinado pela resistência iraquiana a presença das tropas da coalizão no país. Samarra fica perto de Tikrit, cidade onde nasceu o ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein. A região tem sido o centro da maioria dos confrontos entre iraquianos e norte-americanos após queda de Saddam. Nas últimas semanas, pelo menos 40 soldados norte-americanos morreram.