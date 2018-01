Ataque em universidade nos EUA deixa 1 morto e 2 feridos

NASHVILLE - Um jovem de 19 anos morreu e três mulheres ficaram feridas em um tiroteio no campus da Universidade Estadual do Tennessee, em Nashville, Estados Unidos, na quinta-feira, informou a polícia.

Os tiros, disparados pouco antes das 23h (horário local), supostamente ocorreram após uma discussão em um jogo de dados, informou o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville.

De acordo com uma porta-voz da universidade, o homem que morreu não estava matriculado. A polícia não informou se as outras pessoas envolvidas no caso, incluindo o atirador, eram alunas ou estavam somente visitando o campus.

As três vítimas foram levadas ao Centro Médico da Universidade Vanderbilt, disse Tanya Stone, supervisora de operações do centro de comunicação de emergências do Metro Nashville.

Um porta-voz da polícia, Don Aaron, disse que o episódio foi um “incidente isolado”. “Acreditamos que em nenhum momento outros estudantes ficaram em perigo nas residências ou em outros lugares do campus”, afirmou. Os policiais ainda não têm uma descrição do suspeito.

Na semana passada, três pessoas foram feridas por tiros durante uma festa próxima ao campus da Universidade Estadual do Tennessee. /REUTERS e ASSOCIATED PRESS