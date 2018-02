Ataque foi "ação isolada de terrorismo", diz a Síria Autoridades sírias disseram que o misterioso ataque que ontem causou a morte de quatro pessoas em Damasco foi um "ato isolado de terrorismo", rapidamente controlado. A violência registrada na terça-feira foi um dos piores casos ocorridos dentro da Síria desde a década de 80, quando o governo reprimiu uma insurgência islâmica. O último ataque grave contra a Síria ocorreu na véspera do Natal de 1997, quando uma explosão deixou 11 mortos e 40 feridos em uma estação rodoviária. Na época, o governo sírio culpou Israel pelo atentado. De acordo com as autoridades locais, nesta terça-feira quatro homens armados detonaram uma bomba deixada sob um carro no setor diplomático da capital síria antes de abrir fogo e lançar granadas contra forças de segurança. Segundo o governo, dois militantes, um policial e um civil morreram na ação. Os outros dois supostos militantes ficaram gravemente feridos.