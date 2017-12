Ataque frustrado em Israel mata 2 palestinos Dois palestinos morreram e pelo menos três policiais israelenses ficaram feridos neste domingo durante tiroteio num malogrado ataque palestino a uma base de treinamento militar israelense em Hadera, no norte do país, informaram autoridades militares israelenses. Enquanto isso, os líderes israelenses consideravam uma possível e dura resposta contra recentes ataques palestinos com novos elementos - um atentado em um assentamento judeu, a destruição de um tanque isralense e um míssil lançado contra Israel. Em Hadera, a polícia israelense , segundo as fontes, interceptou um automóvel conduzido por dois palestinos perto da entrada da base de Mahane Shmonin, acreditando tratar-se de um veículo roubado. Os dois palestinos saltaram do veículo e começaram a atirar contra os policiais que responderam ao fogo. Os atacantes foram mortos. O estado de dois dos policiais feridos é grave. O carro explodiu minutos depois, levando as autoridades locais a acreditar que estava carregado com explosivos. A tentativa de atacar a base militar ocorreu horas depois que caças-bombardeiros F-16 e helicópteros israelenses destruíram quatro edifícios na cidade palestina de Nablus - entre os quais um QG da polícia palestina e uma residência pertencente ao líder Yasser Arafat. Ninguém ficou ferido no bombardeio, classificado pelo governo israelense de represália contra o atentado suicida palestino de sábado numa pizzaria do assentamento judaico de Karnei Shomron. Morreram duas meninas israelenses e o atacante - identificado como Sadek Abdel Hafeth, um pintor de 18 anos - que levava explosivos atados à cintura. Quase 30 pessoas ficaram feridas - 7 com gravidade. Esse atentado, o primeiro ocorrido no interior de um assentamento judaico na Cisjordânia, foi reivindicado pela Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP). Para Israel, o ataque da FPLP foi um acontecimento impactante por duas razões. Uma delas é que, embora os palestinos já tenham disparado em inúmeras ocasiões contra as colônias judaicas e já tenham emboscado seus habitantes nas estradas, esta é a primeira vez em que um atacante suicida provoca uma explosão dentro de um assentamento. A outra é que o atentado foi reivindicado pela FPLP, um grupo secular de tendência marxista. Até agora, quase todos os atentados suicidas eram realizados por milícias muçulmanas como o Hamas e a Jihad Islâmica.