Ataque frustrado mata 51 rebeldes maoístas no Nepal Pelo menos 51 rebeldes maoístas morreram em um ataque frustrado contra uma base do Exército no oeste do Nepal, segundo informações do Ministério da Defesa. Na noite de quarta-feira, cerca de 700 rebeldes atacaram o local, situado no distrito de Salyan, cerca de 400 quilômetros ao oeste de Katmandu, a capital nepalesa. Quatro soldados morreram e 26 ficaram feridos em choques que persistiram durante o dia de ontem, relatou Bhupendra Poudel, porta-voz do Ministério da Defesa do Nepal. "Tivemos a confirmação de que pelo menos 51 combatentes rebeldes morreram. Porém, testemunhas afirmaram que os rebeldes, enquanto se retiravam, carregavam nas costas corpos de guerrilheiros mortos", disse Poudel. Soldados de outras bases foram enviados à área e helicópteros do Exército foram utilizados para repelir os rebeldes. Poudel disse que o episódio está encerrado.