Ataque "incendiará a região", diz Iraque O Iraque respondeu hoje ao discurso de George W. Bush na ONU e afirmou que um eventual ataque americano "incendiará" toda a região. "Os Estados Unidos pagarão um preço por que o Iraque não será uma presa fácil, ao contrário do que pensam os aventureiros americanos", afirma uma declaração do governo de Saddam Hussein lida pela televisão estatal iraquiana. Esta foi a primeira resposta de Bagdá ao discurso de Bush na abertura da Assembléia Geral da ONU, no qual apresentou seus argumentos para iniciar uma ofensiva contra o Iraque. Entre outras coisas, Bush acusou Bagdá de falta de "responsabilidade moral" e convocou a comunidade internacional a se mover "com determinação" para enfrentar o "perigo" representado pelo Iraque, país acusado por Washington de desenvolver armas de destruição em massa. "Um possível ataque dos Estados Unidos acenderá o fogo na região e este incêndio irresponsável não poderá ser apagado", respondeu Saddam por meio da TV estatal.