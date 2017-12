Ataque insurgente a microônibus em Bagdá mata 14 Pelo menos 14 pessoas morreram nesta terça-feira e quatro ficaram feridas quando um grupo de insurgentes atacou um microônibus no norte de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que o microônibus, no qual viajavam vários iraquianos da comunidade xiita, foi atacado perto da mesquita de al-Nida, no bairro de al-Suleij.