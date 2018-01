Ataque insurgente mata pelo menos 4 guardas no Afeganistão Pelo menos quatro membros da Guarda de Segurança Afegã e um policial morreram em um ataque perpetrado por um grupo de insurgentes contra um posto de controle de veículos na região de Uruzgan, no centro do país, informou neste sábado, 31, a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf). O ataque aconteceu na quinta-feira passada. Em seu comunicado, a Isaf não especificou o número de insurgentes mortos no atentado. O Exército americano, porém, informou na quinta-feira sobre a morte de oito talibãs em combate, e reconheceu a perda de um guarda afegão. A província de Uruzgan, que faz divisa com as conflituosas regiões de Helman e Kandahar, no sul do país, já registrou vários confrontos este ano. Desde janeiro, mais de 500 pessoas morreram no Afeganistão em decorrência da violência.