Ataque israelense a Gaza fere 4, incluindo duas crianças

O exército de Israel disparou três cápsulas de artilharia na direção do campo de refugiados de Bureij no fim da noite de ontem. As vítimas do bombardeio foram levadas ao Hospital Al-Aqsa de Al-Wusta, também na região central de Gaza. De acordo com fontes citadas pela agência de notícias, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

Uma porta-voz do exército de Israel confirmou o ataque. Segundo ela, militares israelenses identificaram "terroristas que plantavam explosivos perto da barreira de segurança" que separa Gaza de Israel.

"Civis não envolvidos aparentemente foram feridos", disse a porta-voz, citada pela rede de televisão Al-Jazira. Ela acusou os "terroristas palestinos" de operarem perto de populações civis.

O episódio ocorre depois de as facções políticas rivais Fatah e Hamas terem chegado, após quase quatro anos de rompimento, a um acordo preliminar de reconciliação para formar um governo de transição que conduza a novas eleições nos territórios palestinos ocupados.